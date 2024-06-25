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«Спасибо, брат». Джокович на русском языке отреагировал на поддержку со стороны Хачанова

«Спасибо, брат». Джокович на русском языке отреагировал на поддержку со стороны Хачанова
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на поддержку со стороны серебряного призёра Олимпиады-2020, 21-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова.

Напомним, ранее Хачанов опубликовал совместное фото с Джоковичем с Уимблдона, написав: «Рад видеть тебя снова».

«Спасибо, брат», — написал Джокович на русском языке в своих социальных сетях, добавив эмодзи «молитва».

Напомним, Джокович получил травму на правом колене на «Ролан Гаррос» — 2024 и с того момента не выходил на корт в официальных матчах. Он экстренно перенёс операцию. Приблизительно через девять дней после неё серб уже приступил к первым тренировкам. Он приехал в Лондон и заявил, что выступит на турнире, если посчитает, что на 100% готов к нему. Соревнования стартуют 1 июля.

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