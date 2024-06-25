Эрика Андреева уверенно обыграла Полину Кудерметову на старте квалификации Уимблдона-2024
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99-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева уверенно вышла в полуфинал квалификационного этапа Уимблдона-2024.
В стартовом матче соревнований старшая из сестёр Андреевых (5) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 21-летнюю соотечественницу Полину Кудерметову (183-я ракетка мира).
Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
25 июня 2024, вторник. 16:45 МСК
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Встреча Андреевой с Кудерметовой продлилась 1 час и 22 минуты. В её рамках Андреева шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету младшей из сестёр Кудерметовых два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в финал квалификации Уимблдона Эрика Андреева сразится с победительницей матча Элизабет Мандлик (США) — Деспина Папамихаил (Греция).
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