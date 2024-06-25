Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли в 1/4 финала парного турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с Чань Хаочин из Китая вышла в четвертьфинал парного разряда травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В первом круге российско-китайский тандем в двух сетах обыграл японку Эри Ходзуми и Сару Соррибес-Тормо из Испании. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час 8 минут. На счету Кудерметовой и Хаочин три эйса, две двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из семи (71%). Дуэт Ходзуми/Соррибес-Тормо ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных (11%).

В 1/4 финала Кудерметова и Хаочин встретятся с парой Сюко Аояма (Япония)/Александра Крунич (Сербия).