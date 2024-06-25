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Соболенко показала, с помощью какой процедуры восстанавливается после травмы плеча

Соболенко показала, с помощью какой процедуры восстанавливается после травмы плеча
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Чемпионка двух турниров «Большого шлема», третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото, на которых запечатлено то, как она ставит себе банки в районе плеча.

Напомним, многие спортсмены используют массажные банки, так как считается, что они помогают быстрее восстанавливаться и избавляться от боли в мышцах. Данная практика особенно распространена у баскетболистов и пловцов.

К фотографиям Соболенко добавила ироничное напоминание о том, что ей 26 лет, и эмодзи «смех до слёз», «рыдание».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Напомним, в данный момент Соболенко находится в Лондоне, где готовится к старту Уимблдона. Стоит отметить, что ранее, в четвертьфинале травяного турнира в Берлине Арина снялась с матча из-за неприятных ощущений как раз в районе правого плеча.

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