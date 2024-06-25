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Екатерина Александрова проиграла Донне Векич во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

Екатерина Александрова проиграла Донне Векич во втором круге турнира в Бад-Хомбурге
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22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Во втором круге соревнований Александрова (6) со счётом 4:6, 6:3, 3:6 проиграла 49-й ракетке мира из Хорватии Донне Векич.

Бад-Хомбург. 2-й круг
25 июня 2024, вторник. 16:45 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Донна Векич
49
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Встреча Александровой с Векич продлилась 2 часа и 4 минуты. В её рамках Екатерина 14 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один заработанный брейк-пойнт. На счету бывшей 19-й ракетки мира Векич шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Векич в Бад-Хомбурге станет победительница матча Катержина Синякова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия, 2).

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