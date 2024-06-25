Екатерина Александрова проиграла Донне Векич во втором круге турнира в Бад-Хомбурге
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22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).
Во втором круге соревнований Александрова (6) со счётом 4:6, 6:3, 3:6 проиграла 49-й ракетке мира из Хорватии Донне Векич.
Бад-Хомбург. 2-й круг
25 июня 2024, вторник. 16:45 МСК
22
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
49
Донна Векич
Д. Векич
Встреча Александровой с Векич продлилась 2 часа и 4 минуты. В её рамках Екатерина 14 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один заработанный брейк-пойнт. На счету бывшей 19-й ракетки мира Векич шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Векич в Бад-Хомбурге станет победительница матча Катержина Синякова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия, 2).
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