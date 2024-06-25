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Анастасия Захарова обыграла Пигосси и вышла во второй круг квалификации Уимблдона

Анастасия Захарова обыграла Пигосси и вышла во второй круг квалификации Уимблдона
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159-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2024. В первом раунде она в трёх сетах обыграла 108-ю ракетку мира Лауру Пигосси из Бразилии со счётом 6:7 (7:9), 6:2, 7:5.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
25 июня 2024, вторник. 16:30 МСК
Лаура Пигосси
Бразилия
Лаура Пигосси
Л. Пигосси
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		2 5
6 7 		6 7
         
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Продолжительность встречи составила 2 часа 53 минуты. Россиянка два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных (50%). На счету бразильянки три эйса, пять двойных ошибок и 4 выигранных брейк-пойнта из 11 заработанных (36%).

Во втором раунде квалификационного этапа Уимблдона Захарова встретится с болгаркой Герганой Топаловой.

Напомним, основной турнир Уимблдона-2024 стартует 1 июля. Помимо Захаровой, в квалификации принимают участие ещё семь российских теннисисток.

Сетка квалификации Уимблдона-2024 (ж)
Календарь квалификации Уимблдона-2024 (ж)
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