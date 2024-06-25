Анастасия Захарова обыграла Пигосси и вышла во второй круг квалификации Уимблдона

159-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2024. В первом раунде она в трёх сетах обыграла 108-ю ракетку мира Лауру Пигосси из Бразилии со счётом 6:7 (7:9), 6:2, 7:5.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 53 минуты. Россиянка два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных (50%). На счету бразильянки три эйса, пять двойных ошибок и 4 выигранных брейк-пойнта из 11 заработанных (36%).
Во втором раунде квалификационного этапа Уимблдона Захарова встретится с болгаркой Герганой Топаловой.
Напомним, основной турнир Уимблдона-2024 стартует 1 июля. Помимо Захаровой, в квалификации принимают участие ещё семь российских теннисисток.
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