Фото: роскошная Мария Шарапова посетила масштабное мероприятие Vogue в Париже

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова стала гостьей ежегодного мероприятия Vogue World, которое в 2024 году приурочено к открытию Олимпийских игр – 2024. Мероприятие прошло на Вандомской площади в Париже.

Шарапова для выхода выбрала белый брючный джинсовый костюм с позолоченной фурнитурой.

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images for Vogue)

«Спасибо Vogue за этот необыкновенный вечер. Париж хранит в себе столько моих воспоминаний, этот вечер присоединится к ним», — написала Шарапова в своих социальных сетях.

Отметим, что, помимо Шараповой, на Vogue World пришли сёстры Серена и Винус Уильямс, а также Каспер Рууд.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.