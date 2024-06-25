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Оксана Селехметьева пробилась во второй круг квалификации Уимблдона-2024

Оксана Селехметьева пробилась во второй круг квалификации Уимблдона-2024
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Российская теннисистка 411-я ракетка мира Оксана Селехметьева в первом круге квалификационного турнира Уимблдона-2024 обыграла француженку Фиону Ферро (156-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:3.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
25 июня 2024, вторник. 18:35 МСК
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Фиона Ферро
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Россиянка выполнила один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге квалификационного этапа Уимблдона Селехметьева встретится с победительницей матча между 95-й ракеткой мира Ренатой Сарасуа из Мексики и испанкой Лейре Ромеро Гормас (187-я в рейтинге WTA).

Напомним, основной турнир Уимблдона-2024 стартует 1 июля. Кроме Селехметьевой, в квалификации принимают участие ещё семь российских теннисисток.

Сетка квалификации Уимблдона-2024 (ж)
Календарь квалификации Уимблдона-2024 (ж)
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