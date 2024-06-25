«Это первый и последний раз, когда мы играем вместе». Карен Хачанов — о паре с Фритцем

Российский теннисист Карен Хачанов шуткой ответил на вопрос о впечатлениях от игры в парном разряде с американцем Тейлором Фритцем.

«Если честно, я ничего бы вам не сказал наедине, но при многих свидетелях… это первый и последний раз, когда мы играем вместе», — приводит слова россиянина Tennis Infinity.

Напомним, на прошлой неделе Хачанов в дуэте с Фритцем стали финалистами парного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В титульном матче они со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 8:10 уступили Нилу Скупски (Великобритания) и Майклу Винусу (Новая Зеландия). Это было первое совместное выступление российского и американского теннисистов на турнирах ATP.

В 2023 году Хачанов в паре с соотечественником Андреем Рублёвым стал победителем парного турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).