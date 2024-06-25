«Делаю всё возможное, чтобы быть готовым к Уимблдону». Джокович показал фото с тренировки

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях пост о своей подготовке к Уимблдону-2024.

«Это время травяного сезона. Приятно вернуться. Делаю всё возможное, чтобы быть готовым к Уимблдону», — подписал фото Джокович.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Напомним, Джокович получил травму на правом колене на «Ролан Гаррос» — 2024 и с того момента не выходил на корт в официальных матчах. Он экстренно перенёс операцию (именно поэтому на фото он с ортезом на колене). Приблизительно через девять дней после неё серб уже приступил к первым тренировкам. Он приехал в Лондон и заявил, что выступит на турнире, если посчитает, что на 100% готов к нему.

Уимблдон-2024 стартует 1 июля. В прошлом году Джокович дошёл до финала соревнований, где в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.