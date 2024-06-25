«Касперу я другой костюмчик присмотрела бы». Кузнецова — о Рууде на показе Vogue World

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала посещение норвежским теннисистом Каспером Руудом ежегодного мероприятия Vogue World, которое в 2024 году было приурочено к открытию Олимпийских игр – 2024.

«Каспер Рууд как новый амбассадор Dior тоже был на показе Vogue World в Париже — конечно, вместе со своей возлюбленной Марией Галлигани. Красивые, но Касперу я другой костюмчик присмотрела бы», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале и добавила эмодзи «смех».

Фото: Из личного архива Каспера Рууда

Отметим, что Каспер Рууд является амбассадором французского дома моды Christian Dior в преддверии Олимпиады-2024 в Париже.