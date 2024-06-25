Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, где может сразиться со Шнайдер
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Бывшая вторая ракетка мира (ныне 113-я) испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинальный раунд травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), который продлится до 29 июня.
В матче второго круга Бадоса (WC) со счётом 4:6, 6:2, 6:1 обыграла 96-ю ракетку мира немку Юле Нимайер (LL).
Бад-Хомбург. 2-й круг
25 июня 2024, вторник. 19:05 МСК
96
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|2
|1
|
|6
|6
113
Паула Бадоса
П. Бадоса
Встреча Бадосы с Нимайер продлилась 1 час и 53 минуты. В её рамках Бадоса три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Нимайер восемь эйсов, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге Бадоса сразится с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).
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