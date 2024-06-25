Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, где может сразиться со Шнайдер

Бывшая вторая ракетка мира (ныне 113-я) испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинальный раунд травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), который продлится до 29 июня.

В матче второго круга Бадоса (WC) со счётом 4:6, 6:2, 6:1 обыграла 96-ю ракетку мира немку Юле Нимайер (LL).

Встреча Бадосы с Нимайер продлилась 1 час и 53 минуты. В её рамках Бадоса три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Нимайер восемь эйсов, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге Бадоса сразится с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).