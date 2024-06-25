«Мне пришлось пойти в ресторан!» Тренер Далмы Галфи раскритиковал организаторов Уимблдона

Бастьен Фазинчани, тренер 128-й ракетки мира Далмы Галфи возмутился проведением квалификационного турнира Уимблдона-2024 в Рохэмптоне, трибуны которого не оборудованы сидячими местами.

«Квалификация Уимблдона — это фарс. Такое едва ли возможно на турнирах ITF. Я не мог сесть и посмотреть матч моей теннисистки. Персонал ушёл за стулом и не вернулся! Мне пришлось пойти в ресторан и найти себе место, черт возьми!» — приводит слова Фазинчани We Love Tennis.

Сегодня, 25 июня, Далма Галфи в иматче первого круга квалификационного раунда Уимблдона-2024 в трёх сетах обыграла 216-ю ракетку мира американку Ханну Чанг — 6:7 (4:7), 6:1, 6:3. В следующем раунде она сыграет с турецкой теннисисткой Ипек Оз.

Основной турнир Уимблдона-2024 стартует в понедельник, 1 июля.