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Димитров — о сравнениях с Федерером: худшее, с чем мне пришлось сталкиваться в карьере

Димитров — о сравнениях с Федерером: худшее, с чем мне пришлось сталкиваться в карьере
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, как на него повлияли частые сравнения с легендарным швейцарцем Роджером Федерером.

Напомним, Димитрову даже дали прозвище «Baby Federer» за то, что его техника подачи и бэкхенда напоминала фирменную манеру Федерера.

«Честно говоря, я находил это как нечто приятное только в самом начале, а потом я начал … Не то чтобы ненавидеть, но мне это не нравилось, потому что в этих сравнениях не было никакого смысла.

Мы такие разные! Да, у нас есть некоторые сходства, но, на самом деле, мы не одни и те же люди. Единственное, чего бы я хотел для начинающих спортсменов, детей, — это чтобы их ни с кем не сравнивали.

На самом деле, я думаю, что, вероятно, сравнения с Федерером были одной из худших вещей, с которой мне пришлось сталкиваться по ходу карьеры. Мне это никогда не нравилось, и это никогда не приносило мне ничего хорошего. Конечно, я польщён, но я всегда хотел, чтобы меня воспринимали самостоятельной единицей», — приводит слова Димитрова New York Times.

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