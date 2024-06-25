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Новак Джокович прилетел из Лондона, чтобы поддержать сборную Сербии на Евро-2024

Новак Джокович прилетел из Лондона, чтобы поддержать сборную Сербии на Евро-2024
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Мюнхен (Германия), чтобы поддержать сборную Сербии по футболу в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы – 2024.

Важно отметить, что буквально несколько часов назад Джокович ещё находился в Лондоне (Великобритания), где готовится к Уимблдону-2024. Однако Новак всё же прилетел поддержать национальную команду.

Фото: Sebastian Widmann — UEFA/UEFA via Getty Images

Напомним, в третьем туре соревнований сербы сразятся с представителями Дании. Матч начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт его текстовую онлайн-трансляцию.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
1-й тайм
0 : 0
Сербия

Национальные команды Дании и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Англии и Словении. После 2-го тура датчане набрали два очка, сербы — одно, англичане — четыре, в активе Словении два очка. Для выхода в плей-офф сербам непременно нужно обыгрывать датчан.

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