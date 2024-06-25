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Фото: Джокович пожелал удачи каждому футболисту сборной Сербии перед матчем с Данией

Фото: Джокович пожелал удачи каждому футболисту сборной Сербии перед матчем с Данией
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поддержал и настроил каждого футболиста сборной Сербии перед заключительным матчем команды на групповом этапе чемпионата Европы – 2024.

Джокович поздоровался и сказал несколько слов, пожелал удачи каждому члену национальной команды после того, как сборная провела разминку перед стартом матча.

Фото: федерация футбола Сербии

Фото: федерация футбола Сербии

Фото: федерация футбола Сербии

Напомним, в 3-м туре соревнований сербы сражаются с представителями Дании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
2-й тайм
0 : 0
Сербия

Команды Дании и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Англии и Словении. После 2-го тура датчане набрали два очка, сербы — одно, англичане — четыре, в активе Словении два очка. Для выхода в плей-офф сербам непременно нужно обыгрывать датчан.

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