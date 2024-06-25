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Янник Синнер считает Новака Джоковича фаворитом Уимблдона-2024

Янник Синнер считает Новака Джоковича фаворитом Уимблдона-2024
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился настроем на Уимблдон-2024.

«Когда ты первая ракетка мира, все хотят тебя обыграть, поэтому давление возрастает, но, выходя на корт, об этом не думаешь – думаешь только о матче и о победе.

Ощущения перед Уимблдоном? Я могу немного агрессивнее играть на этом покрытии и лучше двигаться. Мне нравится Уимблдон: в прошлом году я хорошо играл и выбыл только в полуфинале.

Чувствую ли я себя фаворитом? Конечно, фаворит – Джокович: если он вернётся, если будет в форме, то он явный фаворит. Впереди очень интересный турнир, есть множество хороших игроков, и всегда может произойти что-то неожиданное», — приводит слова Синнера Eurosport.it.

Отметим, что на прошлой неделе Синнер стал чемпионом травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия). Вторая ракетка мира Новак Джокович же ещё не уверен, сыграет ли на Уимблдоне, так как пока не полностью восстановился после операции на мениске.

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