Кузнецов: сейчас получаю больше удовольствия от тенниса

Чемпион юниорского Уимблдона-2009 Андрей Кузнецов рассказал о том, для чего сейчас иногда играет турниры ATP параллельно с работой тренером Романа Сафиуллина.

«Ни о каких камбэках, результатах я не думаю. Это больше для удовольствия, и на турнирах ATP небольшой дополнительный заработок. Раз я там нахожусь, то почему бы и не сыграть? Мне это реально нравится, я получаю удовольствие от этих матчей, даже несмотря на то, что почти все их проиграл, только один выиграл. Точнее, одну одиночку и одну пару мы выиграли. Я сейчас не так много играю в теннис, зато больше удовольствия от него получаю. И раз я всё равно на турнире, почему бы и не выступить? Но, по идее, скоро эта история закончится. Пока у меня есть защищённый рейтинг, он будет до Уинстон-Сейлема, то есть ещё пару месяцев. Не знаю, будут ли какие-то турниры после этого, куда я даже чисто теоретически смогу попасть», – сказал Кузнецов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Андреем Кузнецовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 26 июня, в 8:00 мск.