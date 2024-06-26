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Теннисистка Родионова пошутила, что месяц без алкоголя был худшим периодом в её жизни

Теннисистка Родионова пошутила, что месяц без алкоголя был худшим периодом в её жизни
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Австралийская теннисистка 101-я ракетка мира Арина Родионова рассказала, как два года назад месяц не употребляла алкогольные напитки.

«Я однажды устроила сухой месяц, и это был худший период в моей жизни. Лучше я себя не чувствовала вообще. Меня в это ввязал муж. Хорошо, что это было в феврале и дней было мало, а то бы я это не пережила», — сказала с иронией Родинова в эфире видеоблога российской теннисистки Дарьи Касаткиной на YouTube-канале.

Напомним, Родионова родилась в Тамбове (Россия). В феврале 2014 года она получила австралийское гражданство и представляет эту страну на международных турнирах. Наивысшая позиция в одиночном рейтинге WTA — 97-я (2014 год). На её счету 13 титулов ITF в одиночном разряде, а также одна победа в парном разряде на турнире WTA в Таиланде.

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