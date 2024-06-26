Кузнецов: наверное, на Сафиуллина давит, что сейчас надо защищать большое количество очков

Известный российский теннисист Андрей Кузнецов, работающий сейчас тренером Романа Сафиуллина, оценил выступления подопечного в первой половине нынешнего сезона.

«Были какие-то отдельные победы, но пока всё идёт не так хорошо, как нам хотелось бы. Что касается состояния, то я же его сейчас не видел две недели, он был с Димой Турсуновым на этих двух турнирах. Я смотрел, понятно, чуть-чуть общаюсь с ним, но всё равно не так много, чтобы не вмешиваться. Я так считаю, что раз Турсунов там, то пускай он там принимает все основные решения. А если есть какие-то вопросы, то я на связи. Понятно, что в плане уверенности в себе сейчас должно быть не лучшее состояние, потому что он много матчей подряд проиграл. Могу представить, о чём он думает сейчас, – наверное, на него давит, что сейчас надо защищать большое количество очков. Но что поделаешь? Нужно учиться с этим справляться – не знаю, получится или нет. У меня нет каких-то надежд или ожиданий от Уимблдона», – сказал Кузнецов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Андреем Кузнецовым можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 26 июня, в 8:00 мск.

Материалы по теме Эксклюзив Кузнецов: сейчас получаю больше удовольствия от тенниса

Главные трофеи российского тенниса: