Кузнецов: возможно, Сафиуллин два-три раза в год будет ездить на турниры с Турсуновым

Чемпион юниорского Уимблдона-2009 Андрей Кузнецов, работающий сейчас тренером Романа Сафиуллина, объяснил, почему в Штутгарте и Галле с ним был Дмитрий Турсунов.

«Это была Ромина инициатива, он хотел попробовать. Изначально у нас с Ромой договорённость, что я не смогу закрывать все турниры. Так было и в прошлом году, он тогда три раза за сезон ездил с другим тренером, с испанцем. В этом году Рома на грунт съездил с ним, а на траву решил попробовать привлечь Турсунова. Созвонился с ним и решил попробовать съездить на эти два турнира. Я с Митей чуть-чуть разговаривал, с Ромой пока нет, не знаю, что ему понравилось, не понравилось. Вот эти два-три раза в год, когда я ездить не могу, чтобы ездил кто-то другой – ещё раз, я с Ромой пока не разговаривал, но если ему понравилось, то, возможно, он будет с Турсуновым ездить на эти турниры.

Сам Турсунов сказал, что сейчас не стремится полноценно вернуться в тур и путешествовать, закрывать все турниры с кем бы то ни было – с Ромой, с другим игроком ATP или с кем-то из девушек. Он сказал, что формат выезжать два-три раза в год на пару недель его устраивает. Если всем всё понравится – ну главное, чтобы Роме понравилось, – то возможно, что он будет так выезжать периодически», – сказал Кузнецов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Андреем Кузнецовым можно прочитать на «Чемпионате».