Шнайдер — Ястремская: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Бад-Хомбурге

Сегодня, 26 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На корте встретятся 47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 28-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская. Встреча начнётся не раньше 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Шнайдер и Ястремской.
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Это будет первая очная встреча соперниц на корте.
Напомним, в первом круге соревнований Шнайдер обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 7:5, 6:3.
Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти. Немка Кербер выигрывала этот турнир в 2021 году.
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