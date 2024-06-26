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Шнайдер — Ястремская: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Бад-Хомбурге

Шнайдер — Ястремская: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Бад-Хомбурге
Диана Шнайдер
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Сегодня, 26 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На корте встретятся 47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 28-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская. Встреча начнётся не раньше 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Шнайдер и Ястремской.

Бад-Хомбург. 2-й круг
26 июня 2024, среда. 13:00 МСК
Диана Шнайдер
47
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Даяна Ястремская
28
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Это будет первая очная встреча соперниц на корте.

Напомним, в первом круге соревнований Шнайдер обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 7:5, 6:3.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти. Немка Кербер выигрывала этот турнир в 2021 году.

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
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