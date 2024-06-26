Истбурн, 26 июня: расписание игрового дня турнира категории ATP-500

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Истбурне (Великобритания) состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Время начала матчей приблизительное.

Истбурн, 26 июня. 1/8 финала:

13:00 мск. Миомир Кецманович (Сербия) — Себастьян Баэс (4-й сеяный, Аргентина).

13:00 мск. Йосихито Нисиока (Япония) — Маркос Гирон (США).

13:00 мск. Билли Харрис (Великобритания) — Чарльз Брум (Великобритания).

14:30 мск. Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Цзюнчэн Шан (Китай).

14:30 мск. Лоренцо Сонего (Италия) — Макс Пёрселл (Австралия).

16:00 мск. Александр Бублик (3, Казахстан) — Александар Вукич (Австралия).

16:00 мск. Гильс Хасси (Великобритания) — Флавио Коболли (Италия).

18:00 мск. Тейлор Фритц (1, США) — Тьяго Уайлд (Бразилия).

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 740 160 проходит с 24 по 29 июня. Действующим победителем соревнований является Франсиско Серундоло из Аргентины, в финале прошлогоднего турнира обыгравший американца Томми Пола — 6:4, 1:6, 6:4.