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Кудерметова — Возняцки: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Бад-Хомбурге

Кудерметова — Возняцки: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Бад-Хомбурге
Вероника Кудерметова
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Сегодня, 26 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На корте встретятся 36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова и бывшая первая ракетка мира, победительница ТБШ датчанка Каролина Возняцки. Встреча начнётся не раньше 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кудерметовой и Возняцки.

Бад-Хомбург. 2-й круг
26 июня 2024, среда. 18:00 МСК
Вероника Кудерметова
36
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Возняцки
112
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

Соперницы встречались на корте дважды, и оба раза в 2019 году. В первом круге Открытого чемпионата Франции сильнее оказалась россиянка (0:6, 6:3, 6:3), а во втором круге Уимблдона верх взяла уже датчанка (7:6, 6:3).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти. Немка Кербер выигрывала этот турнир в 2021 году.

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