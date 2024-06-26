Кудерметова — Возняцки: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Бад-Хомбурге

Сегодня, 26 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На корте встретятся 36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова и бывшая первая ракетка мира, победительница ТБШ датчанка Каролина Возняцки. Встреча начнётся не раньше 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кудерметовой и Возняцки.
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Соперницы встречались на корте дважды, и оба раза в 2019 году. В первом круге Открытого чемпионата Франции сильнее оказалась россиянка (0:6, 6:3, 6:3), а во втором круге Уимблдона верх взяла уже датчанка (7:6, 6:3).
Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти. Немка Кербер выигрывала этот турнир в 2021 году.
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