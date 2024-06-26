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«Ты просто гробишь здоровье, а зачем — непонятно». Кузнецов — о марафонских матчах

«Ты просто гробишь здоровье, а зачем — непонятно». Кузнецов — о марафонских матчах
Андрей Кузнецов
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Победитель юниорского Уимблдона-2009 Андрей Кузнецов рассказал о своём отношении к недавнему введению тай-брейков в решающих партиях всех турниров «Большого шлема».

«Думаю, это правильное решение – всё равно ведь кто-то выиграет, зачем столько мучиться? Отыграть пять сетов с 7:6 в пятом уже вполне достаточно. А мучиться пять, шесть, семь часов – это уже совсем перебор. Взять тот же матч Иснера с Маю. Иснер его выиграл, но потом, по-моему, месяц пропустил. Как можно после такого играть? Нужно восстанавливаться. Ты просто гробишь своё здоровье, а зачем – непонятно. Всё равно кто-то победит, ничьей ведь не будет. Кто-то вообще говорит о том, зачем нужны эти пять сетов, давайте всё короче делать. Не знаю насчёт этого, но тай-брейк, по мне, точно хорошая идея. Не думаю, что это сильно влияет, да и для зрителей, мне кажется, теннисные матчи и так достаточно долгие, с тай-брейками. Пять сетов – уже достаточно долго», – сказал Кузнецов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Андреем Кузнецовым можно прочитать на «Чемпионате».

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