Кузнецов: мы с Сафиуллиным держим Олимпиаду в планах

Известный российский теннисист Андрей Кузнецов, являющийся сейчас тренером Романа Сафиуллина, поделился планами на Олимпиаду в Париже, которая пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в конце июля.

«Мы с ним в планах её держим, да. Думаем, какие турниры сыграть после Уимблдона, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Так что если ничего не случится в плане здоровья, то он будет играть. Будем ли после этого пропускать канадский «Мастерс»? Не знаю пока. Заявляться будем, а там посмотрим. Если он куда-то далеко пройдёт, то, может, и пропустим. А так-то время будет. Нет такого, что мы изначально не планируем играть Канаду, но будем смотреть по результатам», – сказал Кузнецов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Андреем Кузнецовым можно прочитать на «Чемпионате».