Истбурн, 26 июня: расписание игрового дня турнира категории WTA-500
Сегодня, 26 июня, на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Время начала матчей приблизительное.
Истбурн, 26 июня. 1/8 финала:
- 13:00 мск. Мэдисон Кис (4-я сеяная, США) — Ангелина Калинина (Украина).
- 13:00 мск. Каролина Мухова (Чехия) — Магда Линетт (Польша).
- 14:30 мск. Софья Кенин (лаки-лузер, США) — Хэрриет Дарт (Великобритания).
- 14:30 мск. Эшлин Крюгер (США) — Лейла Фернандес (Канада).
- 14:30 мск. Елена Остапенко (5, Латвия) — Кэйти Бултер (Великобритания).
- 16:00 мск. Дарья Касаткина (6, Россия) — Юань Юэ (Китай).
- 16:00 мск. Эмма Радукану (Великобритания) — Джессика Пегула (2, США).
- 18:00 мск. Элисе Мертенс (Бельгия) — Ясмин Паолини (3, Италия).
Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.
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