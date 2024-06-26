Истбурн, 26 июня: расписание игрового дня турнира категории WTA-500

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Сегодня, 26 июня, на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Время начала матчей приблизительное.

Истбурн, 26 июня. 1/8 финала:

13:00 мск. Мэдисон Кис (4-я сеяная, США) — Ангелина Калинина (Украина).

13:00 мск. Каролина Мухова (Чехия) — Магда Линетт (Польша).

14:30 мск. Софья Кенин (лаки-лузер, США) — Хэрриет Дарт (Великобритания).

14:30 мск. Эшлин Крюгер (США) — Лейла Фернандес (Канада).

14:30 мск. Елена Остапенко (5, Латвия) — Кэйти Бултер (Великобритания).

16:00 мск. Дарья Касаткина (6, Россия) — Юань Юэ (Китай).

16:00 мск. Эмма Радукану (Великобритания) — Джессика Пегула (2, США).

18:00 мск. Элисе Мертенс (Бельгия) — Ясмин Паолини (3, Италия).

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.