«Я плакала каждый день». Паолини — об игре на травяном покрытии

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини рассказала о своём психологическом состоянии во время игры на травяном покрытии.

«Травяное покрытие всегда интересно. Иногда играю на нём лучше, иногда хуже. Бывают дни, когда мне хочется плакать, порой же всё наоборот. Помню, что на протяжении нескольких сезонов я плакала каждый день. И в те дни, когда я не плакала, мне всё равно было очень грустно. Одна из самых важных вещей, когда вы выходите на это покрытие, — признать, что на траве никогда не будет легко. Играя на траве, я ощущаю себя очень плохой теннисисткой», —приводит слова Паолини Punto de Break.

Напомним, итальянка впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». На пути к решающему матчу «Ролан Гаррос» – 2024 Паолини обыграла четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину (Казахстан) и юную россиянку Мирру Андрееву. В финале Паолини проиграла польке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 1:6.