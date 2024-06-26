Паолини — об ожиданиях перед Уимблдоном: всё будет не так, как на «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини поделилась ожиданиями накануне Уимблдона-2024. Спортсменка отметила, что не ожидает повторения успеха, который случился с ней ранее на Открытом чемпионате Франции.

«Я знаю, что всё будет не так, как несколько месяцев назад на «Ролан Гаррос», поэтому я ничего не ожидаю. Я просто хочу выйти на корт и попытаться сыграть в свою игру, адаптироваться как можно лучше и как можно скорее. Чтобы это было безопасно и с пониманием, как играть на травяном покрытии», — приводит слова теннисистки Punto de Break.

Напомним, итальянка впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». На пути к решающему матчу «Ролан Гаррос» – 2024 Паолини обыграла четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину (Казахстан) и юную россиянку Мирру Андрееву. В финале Паолини проиграла польке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 1:6.