Паолини: говорят, что я постоянно улыбаюсь, но это моё привычное состояние

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини рассказала о внимании к своей персоне после «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я очень рада всему, что со мной произошло. Рада, что создала такой положительный имидж о себе. Люди говорят, что я постоянно улыбаюсь, но это моё привычное состояние. Это не является чем-то вынужденным. Чувствую любовь со всего мира. Из Парижа, Польши, откуда родом моя мама. Ощутила большую поддержку в социальных сетях. Это всегда приятно», — приводит слова Паолини Punto de Break.

Напомним, итальянка впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». На пути к решающему матчу «Ролан Гаррос» – 2024 Паолини обыграла четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину (Казахстан) и юную россиянку Мирру Андрееву. В финале Паолини проиграла польке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 1:6.