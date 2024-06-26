Янник Синнер останется первой ракеткой мира после Уимблдона

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжит возглавлять рейтинг после окончания Уимблдона-2024.

Итальянец в прошлом году дошёл до полуфинала турнира «Большого шлема» в Великобритании, и в этом году ему придётся защищать 720 рейтинговых очков. Но после победы на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) он стал недосягаем для своих преследователей, даже если проиграет в первом круге Уимблдона-2024.

Ранее Синнер назвал третью ракетку мира Новака Джоковича фаворитом Уимблдонского турнира.

Соревнования в Великобритании пройдут с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.