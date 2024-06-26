Андрей Рублёв и Хольгер Руне заявились на турнир в хорватском Умаге

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв планирует выступить на грунтовом турнире категории ATP-250 в Умаге (Хорватия).

Другие наиболее известные теннисисты, которые заявлены на соревнования в Умаге:

Хольгер Руне (15-я ракетка мира, Дания).

Лоренцо Музетти (25, Италия).

Франсиско Серундоло (27, Аргентина).

Джек Дрэйпер (29, Великобритания).

Алексей Попырин (47, Австралия).

Душан Лайович (56, Сербия).

Александр Шевченко (58, Казахстан).

Стэн Вавринка (93, Швейцария, запасной).

Турнир в Хорватии пройдёт с 21 по 27 июля. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший экс третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку — 6:7, 6:3, 6:4.