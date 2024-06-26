Андрей Рублёв и Хольгер Руне заявились на турнир в хорватском Умаге
Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв планирует выступить на грунтовом турнире категории ATP-250 в Умаге (Хорватия).
Другие наиболее известные теннисисты, которые заявлены на соревнования в Умаге:
- Хольгер Руне (15-я ракетка мира, Дания).
- Лоренцо Музетти (25, Италия).
- Франсиско Серундоло (27, Аргентина).
- Джек Дрэйпер (29, Великобритания).
- Алексей Попырин (47, Австралия).
- Душан Лайович (56, Сербия).
- Александр Шевченко (58, Казахстан).
- Стэн Вавринка (93, Швейцария, запасной).
Турнир в Хорватии пройдёт с 21 по 27 июля. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший экс третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку — 6:7, 6:3, 6:4.
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