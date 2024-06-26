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Андрей Рублёв и Хольгер Руне заявились на турнир в хорватском Умаге

Андрей Рублёв и Хольгер Руне заявились на турнир в хорватском Умаге
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв планирует выступить на грунтовом турнире категории ATP-250 в Умаге (Хорватия).

Другие наиболее известные теннисисты, которые заявлены на соревнования в Умаге:

  • Хольгер Руне (15-я ракетка мира, Дания).
  • Лоренцо Музетти (25, Италия).
  • Франсиско Серундоло (27, Аргентина).
  • Джек Дрэйпер (29, Великобритания).
  • Алексей Попырин (47, Австралия).
  • Душан Лайович (56, Сербия).
  • Александр Шевченко (58, Казахстан).
  • Стэн Вавринка (93, Швейцария, запасной).

Турнир в Хорватии пройдёт с 21 по 27 июля. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший экс третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку — 6:7, 6:3, 6:4.

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