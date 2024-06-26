ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова посетила кутюрный показ Schiaparelli в Париже

Мария Шарапова посетила кутюрный показ Schiaparelli в Париже
Мария Шарапова
Комментарии

Российская теннисистка, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова появилась на кутюрном показе Schiaparelli в Париже. Событие прошло в рамках Парижской недели моды.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Фото: Jacopo Raule/Getty Images

Компанию спортсменке на модном показе составила американская теннисистка, семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Винус Уильямс.

Ранее бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова посетила ежегодное мероприятие Vogue World, которое в этом году приурочено к открытию Олимпийских игр – 2024 в Париже. Мероприятие прошло на Вандомской площади французской столицы.

Напомним, Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android