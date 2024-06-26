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Александр Зверев — лидер по количеству виннерсов на ТБШ в 2024 году

Александр Зверев — лидер по количеству виннерсов на ТБШ в 2024 году
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев лидирует по количеству активно выигранных мячей на турнирах «Большого шлема» в 2024 году. Финалист Открытого чемпионата Франции — 2024 совершил 584 виннерса и опережает победителя «Ролан Гаррос» Карлоса Алькараса более чем на 100 активно выигранных мячей.

Топ-3 теннисистов по количеству виннерсов на ТБШ в 2024 году:

  1. Александр Зверев (Германия) — 584.
  2. Карлос Алькарас (Испания) — 465.
  3. Янник Синнер (Италия) — 462.

В этом году состоялись два турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». С 1 по 14 июля в Лондоне (Англия) пройдёт Уимблдон — третий ТБШ года. Заключительное соревнование категории «Большого шлема» US Open — 2024 состоится с 26 августа по 8 сентября.

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