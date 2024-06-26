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Андрей Рублёв в выставочном матче обыграл британца Артура Фери

Андрей Рублёв в выставочном матче обыграл британца Артура Фери
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Во вторник, 25 июня, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в преддверии старта турнира «Большого шлема» Уимблдона-2024 провёл выставочный матч на травяном покрытии в Великобритании.

26-летний россиянин в двух сетах обыграл 243-ю ракетку мира британца Артура Фери — 6:4, 7:6.

Напомним, на прошлой неделе Рублёв проиграл 53-й ракетке мира американскому теннисисту Маркосу Гирону в матче первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) — 4:6, 6:7.

Уимблдонский турнир пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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