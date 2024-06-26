«Он изменил взгляды на британский теннис». Макинрой призвал поставить статую Энди Маррею

Бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой призвал поставить статую на Уимблдоне в честь трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» олимпийского чемпиона британского теннисиста Энди Маррея.

«Если бы я принимал такое решение, я бы однозначно сказал да, потому что он полностью изменил взгляды людей на британский теннис. Маррей — один из величайших теннисистов, которых я когда-либо видел. Это было бы заслуженно, потому что две из трёх его побед на турнирах «Большого шлема» были добыты на Уимблдоне плюс он выиграл Олимпийские игры. Так что, похоже, в этом есть большой смысл.

Очень жаль, что из-за травм он не показывает таких результатов, как раньше, и очевидно, что Энди мог бы выиграть больше крупных турниров. Так что он по-прежнему считается одним из величайших игроков своей эпохи. У него была потрясающая карьера», — приводит слова Макинроя TennisUpToDate.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей перенёс операцию по удалению кисты позвоночника, из-за чего может пропустить Уимблдон-2024.