Алькарас и Соболенко сыграли вместе на тренировке перед Уимблдоном

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас и третья ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко провели совместную тренировку перед стартом Уимблдона-2024. Об этом сообщило Tuttosport.

Арина Соболенко и Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сегодня, 26 июня, спортсмены вышли на тренировочные поля турнира «Большого шлема». Среди тех, кто уже приступил к активной подготовке, были первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, 10-я ракетка мира Григор Димитров, а также 24-й номер рейтинга WTA россиянка Мирра Андреева.

Напомним, травяной турнир Уимблдон возьмёт старт 1 июля. С 25 июня начался квалификационный раунд, который окончательно определит основную сетку турнира в этом году. Действующим победителем соревнований является 21-летний испанец Карлос Алькарас. В финале он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Ранее Алькарас уже записал в свой список достижений этого сезона титул «Ролан Гаррос» — 2024.