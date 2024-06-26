Шнайдер обыграла Ястремскую и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка, 47-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Спортсменка оказалась сильнее своей соперницы с Украины Даяны Ястремской. Счёт — 6:2, 6:2 в пользу россиянки.
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За время матча Шнайдер реализовала 4 брейк-пойнта из 14, выполнила четыре эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. В свою очередь, Ястремская допустила пять двойных ошибок и выполнила две подачи навылет.
Соперницей Шнайдер в следующем раунде соревнований станет 113-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса. Встреча состоится завтра, 27 июня, и начнётся не ранее 12:00 мск.
Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова.
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