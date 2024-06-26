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Шнайдер обыграла Ястремскую и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Шнайдер обыграла Ястремскую и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге
Диана Шнайдер
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Российская теннисистка, 47-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Спортсменка оказалась сильнее своей соперницы с Украины Даяны Ястремской. Счёт — 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

Бад-Хомбург. 2-й круг
26 июня 2024, среда. 13:10 МСК
Диана Шнайдер
47
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Даяна Ястремская
28
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

За время матча Шнайдер реализовала 4 брейк-пойнта из 14, выполнила четыре эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. В свою очередь, Ястремская допустила пять двойных ошибок и выполнила две подачи навылет.

Соперницей Шнайдер в следующем раунде соревнований станет 113-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса. Встреча состоится завтра, 27 июня, и начнётся не ранее 12:00 мск.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова.

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
Сетка турнира в Бад-Хомбурге
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