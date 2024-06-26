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Кис вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне, обыграв Калинину

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Спортсменка оказалась сильнее своей соперницы с Украины Ангелины Калининой. Счёт — 7:6 (7:5), 6:1 в пользу американки.

За время матча Кис реализовала три брейк-пойнта из пяти, выполнила восемь эйсов и допустила четыре двойные ошибки. В свою очередь, Калинина допустила пять двойных ошибок и выполнила одну подачу навылет.

Соперницей Кис в следующем раунде соревнований станет победительница встречи между Каролиной Муховой (Чехия) и Магдой Линетт (Польша).

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.