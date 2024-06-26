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Димитров, вероятно, пропустит Олимпиаду. Он заявлен на турнир в Вашингтоне

Димитров, вероятно, пропустит Олимпиаду. Он заявлен на турнир в Вашингтоне
Григор Димитров
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Болгарский теннисист, 10-я ракетка мира Григор Димитров, вероятно, пропустит Олимпийские игры — 2024 в Париже. Спортсмен заявлен на хардовый турнир категории ATP-500 в Вашингтоне (США).

Имена первых участников были опубликованы пресс-службой соревнований в социальных сетях. Примечательно, что оба турнира пройдут в одно и то же время — с 27 июля по 4 августа.

За океан также отправятся 30-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо, 10-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер, а также 12-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Кис. Действующими победителями соревнований являются Даниэль Эванс (Великобритания) и Кори Гауфф (США).

Напомним, Олимпийские игры — 2024 в Париже начнутся 26 июля.

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