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Каролина Мухова вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне

Чешская теннисистка, 35-я ракетка мира Каролина Мухова вышла в 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Спортсменка оказалась сильнее своей польской соперницы Магды Линетт. Счёт — 6:4, 6:1 в пользу Муховой.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. За это время Мухова реализовала 3 брейк-пойнта из 12, выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки. В свою очередь, Линетт допустила одну двойную ошибку, не смогла реализовать семь брейк-пойнтов и выполнила пять подач навылет.

Соперницей Муховой в следующем раунде соревнований станет американская теннисистка, 12-я ракетка мира Мэдисон Кис. Ранее она обыграла Ангелину Калинину (Украина).

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.