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Каролина Мухова вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне

Каролина Мухова вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне
Каролина Мухова
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Чешская теннисистка, 35-я ракетка мира Каролина Мухова вышла в 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Спортсменка оказалась сильнее своей польской соперницы Магды Линетт. Счёт — 6:4, 6:1 в пользу Муховой.

Истбурн (ж). 2-й круг
26 июня 2024, среда. 13:10 МСК
Каролина Мухова
35
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Магда Линетт
46
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. За это время Мухова реализовала 3 брейк-пойнта из 12, выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки. В свою очередь, Линетт допустила одну двойную ошибку, не смогла реализовать семь брейк-пойнтов и выполнила пять подач навылет.

Соперницей Муховой в следующем раунде соревнований станет американская теннисистка, 12-я ракетка мира Мэдисон Кис. Ранее она обыграла Ангелину Калинину (Украина).

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.

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