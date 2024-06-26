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Людмила Самсонова проиграла Синяковой в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге

Людмила Самсонова проиграла Синяковой в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге
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15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Во втором круге она в трёх сетах уступила 27-й ракетке мира Катержине Синяковой из Чехии — 3:6, 7:6 (7:3), 3:6.

Бад-Хомбург. 2-й круг
26 июня 2024, среда. 14:45 МСК
Катержина Синякова
27
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 6
3 		7 7 3
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету чешской теннисистки два эйса, четыре двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.

В четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге Синякова встретится с хорватской теннисисткой 49-й ракеткой мира Донной Векич, обыгравшей во втором раунде другую россиянку Екатерину Александрову.

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