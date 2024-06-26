Людмила Самсонова проиграла Синяковой в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге

15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Во втором круге она в трёх сетах уступила 27-й ракетке мира Катержине Синяковой из Чехии — 3:6, 7:6 (7:3), 3:6.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету чешской теннисистки два эйса, четыре двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.

В четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге Синякова встретится с хорватской теннисисткой 49-й ракеткой мира Донной Векич, обыгравшей во втором раунде другую россиянку Екатерину Александрову.