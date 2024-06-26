Людмила Самсонова проиграла Синяковой в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге
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15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Во втором круге она в трёх сетах уступила 27-й ракетке мира Катержине Синяковой из Чехии — 3:6, 7:6 (7:3), 3:6.
Бад-Хомбург. 2-й круг
26 июня 2024, среда. 14:45 МСК
27
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6 3
|6
|
|7 7
|3
15
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету чешской теннисистки два эйса, четыре двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.
В четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге Синякова встретится с хорватской теннисисткой 49-й ракеткой мира Донной Векич, обыгравшей во втором раунде другую россиянку Екатерину Александрову.
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