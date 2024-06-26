Остапенко проиграла Бултер и покидает турнир в Истбурне
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13-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко потерпела поражение от 32-й ракетки мира британской теннисистки Кэйти Бултер и покидает турнир WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Матч второго круга завершился со счётом 6:4, 7:5 в пользу хозяйки корта.
Истбурн (ж). 2-й круг
26 июня 2024, среда. 14:35 МСК
13
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|5
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|7
32
Кэйти Бултер
К. Бултер
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. За это время Остапенко допустила девять двойных ошибок, реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов и выполнила 10 эйсов. Её соперница сделала столько же подач навылет, реализовала 5 из 18 брейк-пойнтов, а также допустила шесть двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований Бултер встретится с победительницей противостояния между бельгийкой Элисе Мертенс (33-й номер рейтинга WTA) и итальянкой Ясмин Паолини (седьмая ракетка мира).
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