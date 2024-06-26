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Остапенко проиграла Бултер и покидает турнир в Истбурне

Остапенко проиграла Бултер и покидает турнир в Истбурне
Елена Остапенко
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13-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко потерпела поражение от 32-й ракетки мира британской теннисистки Кэйти Бултер и покидает турнир WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Матч второго круга завершился со счётом 6:4, 7:5 в пользу хозяйки корта.

Истбурн (ж). 2-й круг
26 июня 2024, среда. 14:35 МСК
Елена Остапенко
13
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Кэйти Бултер
32
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. За это время Остапенко допустила девять двойных ошибок, реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов и выполнила 10 эйсов. Её соперница сделала столько же подач навылет, реализовала 5 из 18 брейк-пойнтов, а также допустила шесть двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Бултер встретится с победительницей противостояния между бельгийкой Элисе Мертенс (33-й номер рейтинга WTA) и итальянкой Ясмин Паолини (седьмая ракетка мира).

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