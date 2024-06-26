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Бултер прокомментировала победу над Остапенко во втором круге в Истбурне

32-я ракетка мира британская теннисистка Кэйти Бултер прокомментировала свою победу во втором круге турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) в матче с 13-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

«Честно говоря, я просто старалась бить чуть сильнее, чем она», — сказала Бултер в интервью на корте.

Напомним, сегодня Кэйти Бултер обыграла Елену Остапенко со счётом 6:4, 7:5. В следующем раунде соревнований Бултер встретится с победительницей противостояния между бельгийкой Элисе Мертенс (33-й номер рейтинга WTA) и итальянкой Ясмин Паолини (седьмая ракетка мира).

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.