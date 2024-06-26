Арина Соболенко — лидер по количеству виннерсов на ТБШ в 2024 году, Свёнтек — вне топ-3

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после двух состоявшихся в 2024 году мэйджоров возглавила рейтинг игроков WTA по количеству активно выигранных мячей (виннерсов) на ТБШ.
Топ-5 теннисисток по количеству виннерсов на ТБШ в 2024 году:
1. Арина Соболенко (Беларусь, чемпионка Australian Open — 2024) – 309.
2. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 276.
3. Марта Костюк (Украина) – 268.
4. Ига Свёнтек (Польша, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2024) – 263.
5. Ясмин Паолини (Италия) – 239.
Напомним, в данный момент Соболенко находится в Лондоне, где готовится к старту Уимблдона. Стоит отметить, что ранее, в четвертьфинале травяного турнира в Берлине Арина снялась с матча из-за неприятных ощущений как раз в районе правого плеча.