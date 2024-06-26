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Макинрой: Федерера и Надаля любят во всём мире, а с Джоковичем обращаются несправедливо

Макинрой: Федерера и Надаля любят во всём мире, а с Джоковичем обращаются несправедливо
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой в очередной раз высказался о спорах по поводу неравного отношения к членам «Большой тройки».

«Роджер Федерер и Рафаэль Надаль имеют репутацию легенд, и они этого заслуживают. Они были потрясающими. Новак Джокович не просто сравнялся с ними, он превзошёл их по общим показателям, что казалось невозможным. Эти двое мужчин, Рафа и Роджер – художники высокого класса. Их любят и уважают во всём мире, в то время как с Новаком обращаются несправедливо. Для них он плохой парень.

Думаю, в каком-то смысле, миру нужны и хорошие, и плохие парни. Это может помочь спорту, когда есть такого рода соперничество. Но при этом я считаю, что это несправедливо по отношению к Новаку, потому что он отлично подходит как для игры на корте, так и за его пределами», — приводит слова Макинроя Inews.

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