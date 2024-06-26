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Фанаты пожаловались на качество бесплатной воды на Уимблдоне. Им стали раздавать Evian

Фанаты пожаловались на качество бесплатной воды на Уимблдоне. Им стали раздавать Evian
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Неприятным инцидентом для болельщиков ознаменовалась квалификация Уимблдона-2024, которая проходит в Рохемптоне (пригород Лондона).

По информации Daily Mail, сотрудники и волонтёры турнира признали непригодным качество бесплатной воды для болельщиков, которая выдавалась им на специальных станциях. В связи с этим Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) был вынужден какое-то время бесплатно выдавать фанатам бутылки с водой от Evian (титульный спонсор Уимблдона).

Вот, что писали об инциденте болельщики в социальных сетях:

«План устойчивого развития Уимблдона показал хорошее начало. Вода из кранов «непригодна для питья», поэтому вместо неё раздают бутылки Evian»;
«Система быстро пошла под откос. Водный пункт быстро закрыли для публики и всем начали раздавать бутылки с водой Evian»;
«Они сказали, что собираются решить проблему к среде. В умывальниках женских туалетов нет воды около двух часов. Очаровательно!»

В AELTC уже сделали заявление на этот счёт, отметив, что проблема уже решена, а также заверили, что она локализована лишь в Рохемптоне. То есть основной турнир с ней столкнуться не должен.

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