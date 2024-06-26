Александр Бублик завершил выступление в Истбурне, проиграв Вукичу

17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл во втором круге турнира категории ATP-500 в Истбурне (Великобритания). Сегодня, 26 июня, он уступил 81-й ракетке мира австралийскому теннисисту Александару Вукичу со счётом 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Бублик 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Вукича семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 740 160 проходит с 24 по 29 июня. Действующим победителем соревнований является Франсиско Серундоло из Аргентины, в финале прошлогоднего турнира обыгравший американца Томми Пола — 6:4, 1:6, 6:4.