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Александр Бублик завершил выступление в Истбурне, проиграв Вукичу

Александр Бублик завершил выступление в Истбурне, проиграв Вукичу
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17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл во втором круге турнира категории ATP-500 в Истбурне (Великобритания). Сегодня, 26 июня, он уступил 81-й ракетке мира австралийскому теннисисту Александару Вукичу со счётом 4:6, 4:6.

Истбурн (м). 2-й круг
26 июня 2024, среда. 17:20 МСК
Александр Бублик
23
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александар Вукич
81
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Бублик 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Вукича семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 740 160 проходит с 24 по 29 июня. Действующим победителем соревнований является Франсиско Серундоло из Аргентины, в финале прошлогоднего турнира обыгравший американца Томми Пола — 6:4, 1:6, 6:4.

Календарь турнира в Истбурне
Сетка турнира в Истбурне
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