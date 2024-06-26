Александр Бублик завершил выступление в Истбурне, проиграв Вукичу
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17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл во втором круге турнира категории ATP-500 в Истбурне (Великобритания). Сегодня, 26 июня, он уступил 81-й ракетке мира австралийскому теннисисту Александару Вукичу со счётом 4:6, 4:6.
Истбурн (м). 2-й круг
26 июня 2024, среда. 17:20 МСК
23
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
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81
Александар Вукич
А. Вукич
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Бублик 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Вукича семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Турнир в Истбурне с призовым фондом € 740 160 проходит с 24 по 29 июня. Действующим победителем соревнований является Франсиско Серундоло из Аргентины, в финале прошлогоднего турнира обыгравший американца Томми Пола — 6:4, 1:6, 6:4.
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