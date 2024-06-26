Алексей Попырин и Дарья Савилл вошли в состав сборной Австралии на Олимпиаду-2024

Стал известен состав сборной Австралии по теннису на Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Париже (Франция).
Мужчины:
Алекс де Минор (девятая ракетка мира);
Алексей Попырин (47-я ракетка мира);
Ринки Хидзиката (75-я ракетка мира);
Кристофер О'Коннелл (76-я ракетка мира);
Джон Пирс (55-я ракетка мира в парном разряде);
Мэттью Эбден (1-я ракетка мира в парном разряде).
Женщины:
Айла Томлянович (сыграет по защищённому рейтингу);
Эллен Перес (девятая ракетка мира в парном разряде);
Дарья Савилл (Гаврилова) (106-я ракетка мира в парном разряде).
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа.
Отметим, что на прошлых Играх австралийским теннисистам удалось завоевать один комплект медалей – Эшли Барти и Джон Пирс выиграли бронзу в миксте.