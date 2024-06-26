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Алексей Попырин и Дарья Савилл вошли в состав сборной Австралии на Олимпиаду-2024

Стал известен состав сборной Австралии по теннису на Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Париже (Франция).

Мужчины:

Алекс де Минор (девятая ракетка мира);

Алексей Попырин (47-я ракетка мира);

Ринки Хидзиката (75-я ракетка мира);

Кристофер О'Коннелл (76-я ракетка мира);

Джон Пирс (55-я ракетка мира в парном разряде);

Мэттью Эбден (1-я ракетка мира в парном разряде).

Женщины:

Айла Томлянович (сыграет по защищённому рейтингу);

Эллен Перес (девятая ракетка мира в парном разряде);

Дарья Савилл (Гаврилова) (106-я ракетка мира в парном разряде).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа.

Отметим, что на прошлых Играх австралийским теннисистам удалось завоевать один комплект медалей – Эшли Барти и Джон Пирс выиграли бронзу в миксте.