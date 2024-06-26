Роналдо: я так люблю теннис! А футбольные матчи целиком не смотрю, они такие скучные

Бывший нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо весьма комплиментарно высказался в адрес тенниса. Он сделал это на ежегодном благотворительном вечере, который был организован академией известного теннисного менеджера, бывшего тренера легендарной Серены Уильямс Патрика Муратоглу.

«Я так люблю теннис! Люблю всё, что касается тенниса. Сейчас я больше думаю о теннисе, чем о футболе. Это невероятно! Я больше не могу смотреть футбольные матчи целиком – они такие скучные сейчас. Но я могу провести пять часов за просмотром тенниса. Я тренируюсь три раза в неделю и уже очень конкурентоспособен. Моя игра становится лучше с каждым днём, за исключением бэкхенда. О боже, думаю, это единственное, что Патрик не может исправить», — приводит слова легенды Tennis Majors.